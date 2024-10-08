الاطاحة بمجموعة لتهريب الوقود من داخل مرآب تابع لوزارة النقل ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الثلاثاء، بضبط مجموعة من تقوم بتهريب وقود "الكاز" من داخل مرآب تابع لوزارة النفط في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت بوجود مجموعة يقوم أفرادها بتهريب مادة وقود "الكاز" من أحد المرآب التابعة لوزارة النقل ضمن جانب الرصافة في بغداد.

وأضاف أنه تم نصب كمين محكم ومن خلاله تم القبض على ثلاثة اشخاص احدهم هو حارس المرآب يمثلون هذه المجموعة، مشيرا الى وضبط 4 عجلات نوع "كيا" حمل.