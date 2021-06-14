الاطاحة "بفاعل مجهول" نفذ جريمة قتل ببغداد قبل خمس سنوات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، أن إلقاء القبض على عصابة في العاصمة بغداد قاد لكشف جريمة قتل وتسليب عام ٢٠١٦ دونت حينها "بفاعل مجهول".

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز مكتب مكافحة إجرام المدائن التابعة الى مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكن من كشف جريمة قتل سائق عجلة بعد تسليبه عام ٢٠١٦، ورمي جثته في منطقة بزول نائية في الخمس دوانم وغلق التحقيق بالحادث في وقتها لمجهولية الفاعل".

وبينت أن "عملية القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين لسرقة الدور، والمحلات التجارية، والدراجات النارية، ودراجات التك تك واعترافهم بالقيام بأكثر من ثمانية عمليات سرقة لدراجات نارية، بالاشتراك مع متهم ثالث وهو رئيس مجموعتهم، وبعد إصدار أمر قبض بحق المتهم الأخير عقب تدوين أقوال المتهمين الاثنين الملقى القبض عليهما وتصديقها أمام قاضي التحقيق والمباشرة بالتحري وجمع المعلومات بحق المتهم الهارب ومقاطعتها تم التوصل الى مكانه وتحديد موقعه والقبض عليه، حيث اعترف صراحة بقيامه بعدة جرائم سرقة بضمنها جريمة تسليب العجلة نوع شيري وقتل سائقها عام ٢٠١٦".

وأوضح البيان، أنه "لدى الرجوع الى الاخبارات المسجلة تم التأكد من تسجيل الحادث ضمن أعمال مركز شرطة النهروان في حينها"، مشيراً إلى "تدوين أقوال المتهم وتم تصديقها قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيف المتهمين وفق أحكام المادة ٤٤٢ من قانون العقوبات وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".