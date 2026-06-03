الاستخبارات العسكرية تعتقل 10 من تجار ومروجي المخدرات في بغداد

شفق نيوز - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على عشرة أشخاص بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وأوضحت المديرية في بيان رسمي، أن عمليات الاعتقال استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، جرى تنفيذها عبر نصب كمائن وسيطرات مفاجئة من قبل قسم الاستخبارات والأمن في قيادة عمليات بغداد، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

وأضاف البيان أن القوة المنفذة ضبطت بحوزة المتهمين كميات متنوعة من المواد المخدرة، مؤكداً تسليم المعتقلين مع المضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص أصولياً لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.