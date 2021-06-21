الاطاحة بـ"مسؤول ولاية الانبار" وتجار مخدرات بينهم نساء في بغداد.. صور

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية، يوم الاثنين، القبض على خمسة من المتاجرين بالمخدرات "بينهم ثلاث نساء" وبحوزتهم مواد مخدرة وأموال في منطقة الدورة جنوبي بغداد، فضلاً على ما يسمى "المسؤول الإداري/ ولاية الانبار" غربي العاصمة.

وقالت الاستخبارات في بيان نقلته خلية الاعلام الامني، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخبارية دقيقة لإحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع – قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد -أكدت وجود عدد من المتهمين المتاجرين بالمخدرات والمروجين لها في منطقة الدورة جنوبي بغداد".

وأوضحت أنه "تم تشكيل فريق عمل من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 17 والفوج الثاني لواء رئاسة الجمهورية واستخبارات وامن الدورة والأمن السياحي وتمت متابعة الأهداف ونصب كمين لها وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود وهم خمسة أشخاص بينهم ثلاث نساء".

وبينت أنه "تم ضبط بحوزتهم 640 غرام من الكريستال ومبالغ من العملة الأجنبية والوطنية وكمية من الحبوب المخدرة المختلفة وعجلة يتم استخدامها للترويج والتوزيع"، مشيرة إلى تسليمهم إلى شعبة مخدرات الدورة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ".

وفي بيان منفصل، أفادت خلية الإعلام الأمني، بأن الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على ما يسمى المسؤول الإداري/ ولاية الانبار غربي بغداد.

وأوضحت في بيانها، إن "معلومات دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع – شعبة المصادر في المديرية ، أكدت تواجد احد الإرهابيين الخطرين في قضاء أبوغريب غربي بغداد، والذي ورد اسمه ضمن اعترافات لأحد الإرهابيين الملقى القبض عليهم سابقاً وكان يشغل منصب ما يسمى المسؤول الإداري / ولاية الانبار".

وأضافت أن "مفارز شعبة المصادر ومفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في المديرية وبإسناد قوة لواء المشاة 24 الفرقة السادسة توجهت نحو الهدف وتمكنت من ألقاء القبض عليه"، موضحة أنه "احد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب".