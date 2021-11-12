الاطاحة بـ"مسؤول كفالات عوائل داعش" وعصابة للإتجار بالأعضاء البشرية في كركوك وبغداد

شفق نيوز/ القت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، القبض على "مسؤول توزيع المبالغ المالية لعوائل داعش" في محافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخبارية دقيقة وردت لخلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع تؤكد تواجد احد العناصر الارهابية المسؤولة عن توزيع المبالغ المالية او ما تسمى ( الكفالات ) لعوائل داعش الارهابي في كركوك".

وأضافت ، "على اثر ذلك وبالاشتراك مع كتيبة الاستطلاع العميق احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية تم القبض عليه، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة ٤ إرهاب".

من جانبها، اعلنت قيادة عمليات بغداد، الإطاحة بعصابة للاتجار بالأعضاء البشرية.

وقال اعلام القيادة في بيان، إنه "على ضوء معلومات استخبارية وتعاون المواطنين بوجود عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية ضمن قاطع مسؤولية لواء (٤٤) فرقة المشاة الحادية عشرة، على الفور تم تشكيل فريق عمل بإشراف ومتابعة من قبل اللواء الركن قائد الفرقة وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء واستخبارات الداخلية ومكافحة اجرام الاعظمية ومكتب اجرام الاتجار بالأعضاء البشرية، وبعد تحليل المعلومات ومتابعة وجهد استخباري تم إلقاء القبض على العصابة المكونة من رجل وامرأتين اثنتين".

واشار الى ، "احالتهم الى القضاء وفق أحكام المادة (١٨) من قانون العقوبات العراقي لينالوا جزائهم العادل".