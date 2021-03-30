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الاطاحة بـ"أكبر عصابة" لسرقة الهواتف والحقائب النسائية في النجف

Category: أمـن

Date: 2021-03-30T13:46:33+0000
الاطاحة بـ"أكبر عصابة" لسرقة الهواتف والحقائب النسائية في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف اليوم الثلاثاء، باعتقال عصابة كبيرة مختصة بعمليات سرقة الهواتف النقالة والحقائب النسائية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية من مكافحة الجرائم تمكنت من الاطاحة بعصابة مكونة من 6 أشخاص وسط مدينة النجف"، لافتا إلى أن "أفراد العصابة مختصين بسرقة الهواتف والحقائب النسائية".

وتابع المصدر، أن "المعتقلين نفذوا العشرات من عمليات السرقة للمواطنين في المحافظة وبثوا الرعب فيها"، مبينا أنه "تم احالة المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال اجراءات التحقيق معهم".

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