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الاطاحة بـ"عصابة بعقوبة" ومجهولون يسرقون أموال ذوي الاحتياجات الخاصة

Category: أمـن

Date: 2022-10-18T16:13:52+0000
الاطاحة بـ"عصابة بعقوبة" ومجهولون يسرقون أموال ذوي الاحتياجات الخاصة

شفق نيوز/ أفاد مصدران امني في ديالى، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض عصابة نفذت عدة عمليات سطو في مدينة بعقوبة مركز المحافظة، فيما سرق مجهولون أموال مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة في صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الأجهزة الأمنية ومن خلال عمليات التحري والملاحقة تمكنت من اعتقال عصابة نفذت عدة عمليات سطو في بعقوبة خلال الفترة الماضية"، موضحاً أنها "تتألف من خمسة افراد، وتم احالتهم الى الجهات التحقيقية المختصة".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية تواصل التحري والبحث عن عصابات سطو متورطين بعمليات سرقة طالت عدة محال تجارية ومنازل للمواطنين في بعقوبة واطرافها".

وفي صلاح الدين، ابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، بأن "مجهولين نفذوا عملية سطو على منازل مواطنين كورد في حي الجمهورية بقضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين وسرقوا 19 مليون دينار".

وأوضح المصدر أن "الأموال المسروقة تعود لرجل وزوجته من ذوي الاحتياجات الخاصة"، مشيرا الى ان "الأجهزة الأمنية تواصل عمليات التحري والبحث عن افراد العصابة".

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