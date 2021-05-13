الاطاحة بـ"إرهابي" يروع المواطنين بأيام العيد في تلعفر

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الخميس، القبض على "ارهابي" بقضاء تلعفر في محافظة نينوى، مشيرة الى قيامه بترويع وتهديد المواطنين بعمليات "ارهابية" خلال عيد الفطر المبارك .

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن معلومات استخبارية اشارت لوجود عبوة ناسفة مزروعة في قرية بئر الحلو في ناحية العياضية التابعة الى قضاء تلعفر، مبينة أنه تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى.

وأوضحت أن مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة ١٥ وفوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ شرعت بالتوجه نحو الهدف والوصول الى العبوة، وظهر انها وهمية وبجانبها ورقة تهديد نسبت الى عصابات داعش الارهابية تتوعد بتنفيذ عمليات ارهابية خلال عيد الفطر المبارك .

ونتيجة لذلك، بحسب البيان، قامت مفارز الاستخبارات العسكرية والقوة الساندة لها الى تطويق المنطقة وشن عملية بحث وتفتيش عن الفاعل، ومقاطعة المعلومات والتي اسفرت عن تحديد مكان الارهابي والقبض عليه والذي اعترف بزراعته للعبوة وكتابة التهديد مبتغياً بث الرعب بين المواطنين وزعزعة امن واستقرار منطقته خلال العيد، مؤكدا اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه.