الاطاحة بـ"الشايب" احد تجار المخدرات الخطيرين في بغداد

شفق نيوز - بغداد

القت القوات الامنية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد التجار الخطيرين بالمواد المخدرة في العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية تمكنت من القبض على أحد تجار المخدرات المعروف بـ"علي الشايب".

وبيّن أن العملية القبض تمت بعد ظهور المتهم في مقطع فيديو، وهو يحمل رمانة يدوية ويقوم بالتهديد ضمن قضاء النهروان شرق بغداد.

وفي غضون ذلك تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة نينوى، من تفكيك شبكة للتهريب.

ووفقا لبيان صادر عن الوكالة، فإنه تمّ إلقاء القبض على 9 من عناصر الشبكة، مشيرا الىضبط العجلات التي كانوا يستخدمونها لعمليات التهريب.