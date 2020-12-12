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الاطاحة بعضوي شبكة لتزوير عقارات الدولة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-12T09:32:01+0000
الاطاحة بعضوي شبكة لتزوير عقارات الدولة في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة للداخلية العراقية، يوم السبت، عن القبض على متهمين اثنين في العاصمة بغداد ضمن شبكة لتزوير عقارات الدولة والمواطنين الذي يقيمون خارج العراق.  

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين ضمن شبكة لتزوير عقارات الدولة والمواطنين الذي يقيمون خارج البلد من خلال وكالات مزورة".

وأوضحت أن "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم لهما بعد استدراجهما في منطقة الكرادة ببغداد وبالجرم المشهود، وبدلالة احدهم تم ضبط داخل منزله أوراق مزورة تخص عقارات الدولة وأختام وهويات وطوابع وسندات مختومة وأخرى فارغة وكتب مختلفة جميعها مزورة".

وبينت أنه "تم تدوين أقوالهما ابتدائياً بالاعتراف وايداعهما التوقيف لاستكمال التحقيقات وللاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما"، لافتة الى ان "ذلك تمت عبر متابعة عصابات الجريمة المنظمة من مرتكبي الجرائم التي تستهدف أملاك الدولة والاحتيال على المواطنين".

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