الاطاحة بعصابة نفذت سطواً مسلحاً على دار في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، القاء القبض على أربعة أشخاص نفذوا عملية سطو مسلح على منزل في العاصمة بغداد وسرقوا مبالغ مالية بالعملة الصعبة إضافة إلى مصوغات ذهبية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام استخبرت عن وجود اعتداء بإطلاق النار على أحد الدور السكنية في منطقة حي العامل ببغداد من قبل أربعة أشخاص وسرقة مبلغ مالي قدره (١٩) الف دولار امريكي مع مصوغات ذهبية وأجهزة موبايل من داخل الدار.

وأضاف البيان أنه تم وعلى الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى الجناة والقبض عليهم ولدى إجراء التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة عن قيامهم بسرقة الدار وإطلاق النار عليه.

وتابع البيان أنه دونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وتصديقها قضائيا، تم عرضهم أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة ( ٤ إرهاب ) لينالوا جزاءهم العادل .