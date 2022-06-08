الاطاحة بعصابة مختصة بسرقة منافذ الصيرفة في كركوك

شفق نيوز/ افادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاربعاء، بأن المديرية العامة للاستخبارات والأمن القت القبض على عصابة مختصة بسرقة منافذ الصيرفة بمحافظة كركوك.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه خلال التنسيق العالي بين مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن والمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة - كركوك تم القاء القبض على عصابة اجرامية قامت بالسطو المسلح على محلات ومنافذ الصيرفة داخل مدينة كركوك، مشيرة الى تورط هذه العصابة بسرقة مبالغ مالية من احد المنافذ في المحافظة.

وبينت أنه من خلال الجهد الفني تم التوصل الى معلومات اولية عن عناصر العصابة الاجرامية وبعد مفاتحة الجهات القضائية بالمعلومات والادلة الثبوتية تم اصدار مذكرات قبض بحق المطلوبين، موضحة ان مفارز المديرية شرعت بالتنسيق مع قوة اقتحام قائد شرطة كركوك لملاحقة العصابة حيث والقبض عليهم داخل مركز مدينة كركوك.

وتابع بيان الخلية، أنه من خلال التحقيق الابتدائي معهم اعترفوا بتنفيذهم للجريمة والتخطيط للعملية قبل تنفيذها وذلك من خلال مراقبة المنفذ وتحديد نقاط الضعف وتوزيع الادوار بين افراد العصابة.

واشار البيان الى تدوين اقوالهم قضائيا واجراء كشف الدلالة لموقع الحادث لغرض اكمال الاجراءات القانونية واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.