الاطاحة بعصابة لتجارة المخدرات بعد دهسها منتسبا وملاحقتها جنوب بغداد

شفق نيوز/ أفادت قيادة عمليات بغداد، يوم الأربعاء، بتفكيك عصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة بكمين جنوب العاصمة، مضيفة أن أفراد العصابة دهسوا منتسبا خلال عملية ايقاف العجلة التي كانوا يستقلونها لتلاحقهم القوات الامنية وتوقفهم..

وذكرت القيادة في بيان اليوم، أنه "على ضوء معلومات استخبارية تفيد بوجود عصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة تنوي المرور من خلال سيطرة بغداد واسط (جنوب العاصمة)، تم نصب كمين داخل السيطرة من قبل مفارز مكافحة مخدرات الكرخ وبالاشتراك مع منتسبي شؤون السيطرات.

وأضاف البيان أن عناصر القوات الامنية "أثناء قيامهم بايقاف العجلة للتفتيش حاول أحد أفراد العصابة المكونة من ثلاثة أشخاص الهروب و قيامه بدهس احد المنتسبين وبعد ملاحقته وإطلاق العيارات النارية في الهواء".

ووفقا لقيادة عمليات بغداد، فإن "القوة تمكنت من إلقاء القبض عليهم (أفراد العصابة)، وعند تفتيش العجلة ضبطت بحوزتهم كمية من المواد المخدرة التي يرومون إدخالها للعاصمة بغداد، مشيرة إلى أنه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".