الاطاحة بعصابة سطو مسلح وطعنات سكين تنهي حياة طبيب في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مصادر أمنية رسمية، يوم الثلاثاء، القاء القبض على عصابة سطو مسلح في أحد احياء بغداد، في وقت لقي طبيب حتفه "اثر طعنات حادة" داخل منزله في العاصمة.

وقالت مديرية مديرية مكافحة اجرام بغداد، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارز مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ وسط بغداد، تمكنت من القبض على عصابة سطو مسلح قام افرادها الثلاثة بالسطو على دار تعود لأحد المواطنين وسرقة مبلغ 15 مليون دينار مع مصوغات ذهبية، تحت تهديد السلاح.

وبينت المديرية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا وتوقيفهم وفق احكام المادة 442 من قانون العقوبات".

وفي بغداد، أيضاً، أفادت نقابة الاطباء العراقيين، في بيان، بوفاة الدكتور يوسف سنان الطبيب المقيم في مستشفى الكندي إثر طعنات حادة في الرقبة، مؤكدة أن القضية لم تحدث في المستشفى و إنما في غرفة الطبيب الشخصية بمنزله كما أن الامر اكتشف من قبل ذويه .

واشارت النقابة إلى أن الجهات الطبية التخصصية حاولت انقاذه بحضور عدد من زملائه الاطباء إلا أن جهود الجميع بائت بالفشل ليفارق الحياة وسط ذهول الجميع..

وتابع البيان، "كلفنا الزملاء في فرع بغداد والمجلس العام باستبيان الملابسات والمشاركة في التحقيق".

وأكدت نقابة الاطباء، "الحاجة التامة لمراجعة معاناة الشباب في المجتمع العراقي مراجعة جادة لتأمين البيئة الآمنة لعملهم وتأمين متطلبات الصحة النفسية لما يخدم الاستقرار المجتمعي و تأمين أبسط حقوق الرفاهية".