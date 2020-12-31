الاطاحة بعصابة سطو مسلح في ايسر الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، يوم الخميس، بالقاء القبض على افراد عصابة للسطو المسلح في المحافظة بعد 90 دقيقة من تنفيذهم عملية سرقة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عصابة للسطو المسلح تتكون من ثلاثة افراد نفذت، اليوم، عملية سرقة استهدفت منزلاً سكنياً في منطقة النعمانية بالجانب الايسر من مدينة الموصل، (مركز محافظة نينوى)، وتمكنت من سرقة مبلغ مالي كبير".

وأوضح المصدر، أن "قوة من مكافحة اجرام نينوى تمكنت من القاء القبض على أفراد العصابة بعد نحو ساعة ونصف على تنفيذهم العملية، وبحوزتهم المسروقات من المنزل"، مشيراً إلى "اقتيادهم لاحد مراكز الاحتجاز الامني لاجراء التحقيقات اللازمة".