الاطاحة بعصابة سرقة وتاجر مخدرات وإصابة شخص في 3 محافظات

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الإتحادية في كركوك، اليوم الخميس، القبض على عصابة قامت بسرقة دار سكني في محافظة بغداد، فيما القت شرطة الرصافة القبض على تاجر مخدرات، ويأتي ذبك بالتزامن مع اصابة شخص بمشاجرة في محافظة نينوى.

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الإتحادية في كركوك بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بجهود استخبارية وتقنية استثنائية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهـاب في محافظة كركوك من القاء القبض على عصـابة مكونة من ثلاثة متهمين بينهم نساء، قاموا في وقتٍ سابقٍ بسرقة دار في محافظة بغداد/ جانب الرصافة ، وبعدها قاموا بالفرار الى محافظة كركوك".

واضافت انه "تم رصدهم من خلال متابعة خط سير العجلة، حيث تمكنت مفارزنا من القاء القبض على كافة أفراد العصابة في كركوك وضبط المسروقات (أكثر من 170 مليون دينار عراقي ومخشلات ذهبية) والعجلة التي كانوا يستقلونها اثناء تنفيذ الجريمة"، موضحة انه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف وصُِدقت قضائياً".

من جانبها اعلنت قيادة شرطة الرصافة، القاء القبض على تاجر مخدرات.

وذكرت القيادة في بيان وردة للوكالة، انه "ضمن الجهود الأمنية المبذولة من قبل مفارز قسم شرطة الزوراء،

تم تنفيذ واجب نوعي فجر هذا اليوم، حيث تم إلقاء القبض على أحد تجّار المخدرات وذلك بعد ملاحقته ومتابعته ميدانياً".

واضاف انه "ضبط بحوزته، ميزان إلكتروني يُستخدم لوزن المواد المخدرة، وكمية من مادة الكريستال المخدرة، وأدوات تُستخدم للتعاطي، فضلا عن دراجة نارية كان يستقلها أثناء عملية الملاحقة"، لافتة الى "تنظيم محضر ضبط أصولي وتوقيفه لينال جزائه العادل".

من جهة اخرى افاد مصدر امني في نينوى للوكالة، بوقوع "مشاجرة بين شخصين بسبب سحب انبوب من بئر للماء في مجمع كوهبل بقضاء سنجار".

وبين ان "المشاجرة ادت الى اصابة شخص باطلاق نار، فيما اعتقلت شرطة نينوى المنفذ وفتحت تحقيقاً بالموضوع".