الاطاحة بشبكة سماسرة تستغل المرضى في بابل

شفق نيوز/ اعلنت شرطة بابل اليوم الجمعة، الاطاحة بشبكة سماسرة تستهدف المرضى في المحافظة.

وذكرت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في بابل نفذت عملية امنية بالتنسيق مع السلطة القضائية، أسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة من السماسرة الذين يستغلون معاناة المرضى ويتاجرون بحالاتهم المرضية".

وأوضحت المديرية، أن "هذه الشبكة كانت تقوم بإرشاد المرضى إلى أطباء محددين في مركز الحلة مقابل مبالغ مالية، مما يشكل جريمة احتيال واستغلال للمرضى، وقد تم ضبط بطاقات تعريفية للأطباء بحوزة المتهمين، مما يثبت تورطهم في هذه الجريمة".

وأشار البيان إلى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتؤكد الأجهزة الأمنية في بابل على عزمها على مكافحة جميع أشكال الجريمة، وحماية المواطنين ، خاصة الفئات الضعيفة مثل المرضى".