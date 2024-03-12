الاطاحة بشبكة تجارة مخدرات بحوزتها 12 كغم في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، القبض على شبكة تجارة مخدرات بحوزتها 12 كغم في ثلاث محافظات.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه بمتابعة وجهد استخباري عالي تمكنت مديرية مكافحة مخدرات بابل من القبض على متهم يمتهن تجارة المخدرات وضبط بحيازته 9 كغم من مادة الكبتاجون المخدرة.

وأشار ميري إلى أن مديرية مكافحة مخدرات ديالى القت القبض على شبكة لتهريب المخدرات بين محافظتي بغداد وديالى، بحوزتها 3 كغم من مادة الكرستال المخدرة.