الاطاحة بشبكة ابتزاز يقودها منتسبون امنيون جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف محافظ المثنى أحمد منفي جودة، يوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة ابتزاز أفرادها منتسبين أمنيين ينتشرون في عدد من المحافظات، مبيناً أن أحدهم يعمل مع مسؤول في ديوان المحافظة.

وقال جودة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إلقاء القبض على منتسب أمني يعمل مع أحد المسؤولين في ديوان المحافظة، يقوم بابتزاز المواطنين بحجة تخصيص قطع أراضي سكنية لهم، وتسليمه إلى هيئة النزاهة بحضور قائد الشرطة ومدير الإستخبارات بالمحافظة".

وبين ان "المنتسب أعترف على منتسبين آخرين معه يعملون في أجهزة أمنية خارج المحافظة، وتم إرسال كتاب إلى مراجعهم لغرض تسليمهم إلى الجهات المختصة".