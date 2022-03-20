الاطاحة بسارق أدخل قضاءً عراقياً في حالة انذار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بان قوة امنية تمكنت من الاطاحة بلص ادخل قضاءً شمالي المحافظة بحالة انذار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "لصاً يبلغ من العمر 25 عاما تمكن خلال 6 ايام من سرقة 4 مجمعات تجارية بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى ان "الجاني سرق عشرات الملايين من المجمعات التجارية التي استهدفها".

واضاف، ان "هذا اللص جعل القوات الامنية تدخل حالة انذار في قلعة سكر، حتى تمت الاطاحة به صباح اليوم والعثور على الاموال بحوزته، حيث تم توقيفه على ذمة التحقيق ".