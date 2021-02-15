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الاطاحة بخمسة من عناصر "داعش" في أيسر الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-02-15T10:19:29+0000
الاطاحة بخمسة من عناصر "داعش" في أيسر الموصل

شفق نيوز/ اعلنت شرطة نينوى، يوم الاثنين، القبض على خمسة عناصر من تنظيم "داعش" في مناطق بأيسر الموصل مركز المحافظة.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى تمكنت من القاء القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية"، مبينة أن "احدهم كان يعمل فيما يسمى يسمى بالامنية، والبقية بصفة مقاتل فيما يسمى فرقة الفرقان والمعسكرات العامة وديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأوضحت أن عملية القبض عليهم تمت "في مناطق واحياء الزهراء والتحرير والاربجية في الجانب الايسر لمدينة الموصل"، لافتة الى ان "العملية كانت نوعية ونفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".

 

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