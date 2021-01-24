الاطاحة بتجار ومروجي المخدرات في بغداد والانبار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الاحد، عن القبض على عدد من تجار ومروجي المخدرات في العاصمة بغداد ومدينة الرمادي مركز محافظة الانبار غربي العراق.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة 39 تمكنت من إلقاء القبض على ثمانية من تجار ومروجي المخدرات في منطقة البو علي الجاسم والبو ذياب التابعة الى قضاء الرمادي بالانبار"، مشيرة الى "إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأوضحت أن ذلك جاء "خلال عملية نوعية استباقية استهدفت مجاميع العصابات المنظمة وتجار المخدرات وما تلحقه من أذى في البنيه والسلم المجتمعي"، لافتة الى أن تنفذيها تم "أثر معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار".

وفي بيان لاحق القت الاستخبارات العسكرية القبض على مروجي مخدرات ومروعي المواطنين شمالي العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٤٤ ومكافحة ارهاب الشعب تمكنت من القاء القبض على اثنين من مروجي المخدرات ومطلقي العيارات النارية لإرعاب المواطنين والقيام بالدكات العشائرية مقابل مبالغ مالية في احياء الصحة والبساتين التابعة لمنطقة الشعب شمالي بغداد وتضبط بحوزتهم، ١٠٠٠ حبة مخدرة نوع صفر واحد ، و٥٠ حبة مخدرة من نوع اخر ، و٦ اكياس من مادة الكريستال المخدرة ،

و٤ اكياس حشيشة ، و٨٥٠ دينار عراقي ، و٢٠٠ دولار ، و٤ هواتف نقالة ، و٢ سكينة، و٢ رام تلفون ، و٢ قطعة ذهب ، و٢ سيم كارت ، مشيرة الى تسليم المتهمين والمواد الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .