الاطاحة بثلاثة "ارهابيين خطيرين" شمال شرقي ديالى

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية، اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين "خطيرين" وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وقال اللواء الركن عطية، في بيان اليوم إن "عملية إلقاء القبض جرت خلال عملية أمنية نوعية مشتركة بين مفارز شرطة ديالى والأمن الوطني استندت على معلومات استخبارية دقيقة لمتابعة وتحديد أماكن تواجدهم والقبض عليهم للقصاص منهم".

ووفقا للبيان، فقد "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للعدالة".