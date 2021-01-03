الاطاحة بتاجر مخدرات وسلاح غربي العراق

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الانبار غربي العراق، يوم الأحد، القبض على تاجر مخدرات وأسلحة في قضاء الرمادي مركز المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت تفيد بوجود شخص يقوم ببيع حبوب مخدرة والمتاجرة بالسلاح"، مبينة أنه "تم استحصال الموافقات الرسمية من قاضي التحقيق وتشكيل مفرزة من قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والتوجه الى المكان المقصود".

وأضافت أن المفرزة "القت القبض على المتهم (عرص_س) في مدينة الرمادي وضبط بحوزته (186) مائة وسته وثمانون حبه مخدرة، وبنادق كلاشنكوف عدد (٣) ومخازن بندقية كلاشنكوف ومخازن لسلاح m16 ورمانات يدوية واجهزة اتصال ونواضير وحربات".

ويأتي الإعلان بعد نحو أسبوع واحد على عملية مماثلة لقوات الامن نجحت خلالها من ضبط حبوب مخدرة واعتقال اثنين من المتورطين بترويجها غربي الانبار.