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الاطاحة بتاجري مخدرات في الصحراء العراقية بحوزتهما "الاف الحبوب"

Category: أمـن

Date: 2022-02-12T15:11:47+0000
الاطاحة بتاجري مخدرات في الصحراء العراقية بحوزتهما "الاف الحبوب"

شفق نيوز/ أفادت  خلية الاعلام الامني، يوم السبت، بأن وكالة الاستخبارت القت القبض على اثنين من تجار المخدرات وبحوزتهما كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بصحراء محافظة المثنى، جنوبي العراق.  

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن  وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية  وبكمين محكم تمكنت من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في صحراء  السماوة ضمن محافظة المثنى، مؤكدة أن ذلك يأتي استمرارا لعملياتها الأمنية من أجل مكافحة المخدرات والقضاء على هذه الافة الخطرة.

وأوضحت أنه ضبط بحوزتهما (١٣٩) كيس حبوب مخدرة كل كيس يحتوي على ألف حبة نوع (XL) لكزز  وبمجموع (١٣٩٠٣١) مائة وتسعة وثلاثون الف و واحد وثلاثون حبة مخدرة، مشيرة إلى ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين.

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