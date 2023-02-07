الاطاحة بتاجري آثار بحوزتهما "مصحف أثري" في بغداد

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات العراقية، يوم الثلاثاء، بالقاء القبض على شبكة للمتاجرة بالآثار بحوزتهم "مصحف اثري" في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نفذت واجبا نوعيا استند لمعلومات استخبارية تضمنت وجود عصابة للجريمة المنظمة مكونة من متهمين يرومون بيع قطع اثرية عبارة عن مصحف قديم (قران كريم) يعد من المصاحف النفسية الاثرية بمبلغ مالي ضخم جدا.

وأضافت أنه "تم نصب كمين محكم والقبض على متهمين اثنين من سكنة بغداد أحدهم اجنبي الجنسية و بالجرم المشهود وضبط القطعة الأثرية بحوزته".