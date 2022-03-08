الاطاحة بامرأة تحتال "بطريقة احترافية" جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد اعلام شرطة المثنى (جنوبي العراق)، اليوم الثلاثاء، بالقاء القبض على إمرأة تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين "بطريقة احترافية".

وقال في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن شكوى سجلت من قبل احد المواطنين في مكافحة اجرام شعبة الصوب الكبير التابعة إلى قسم مكافحة الاجرام في المثنى، قال فيها إنه تعرض الى حادث نصب واحتيال من قبل أمراه تدعي انها موظفة في احدى المصارف في مدينة السماوة (مركز محافظة المثنى)، وتقوم باخذ مبالغ مالية من المواطنين لإخراج سلف مالية للعاطلين عن العمل".

وأضاف أنه "تم على الفور تشكيل فريق عمل برئاسة ضابط الشعبة وضابط التحقيق ومجموعة من المنتسبين، ومن خلال جمع المعلومات والادلة ورصد كاميرات المراقبة ومصادرنا الخاصة تم تشخيص المتهمة ومعرفة اماكن تواجدها وتم اصدار امر قضائي بحقها من قبل قاضي التحقيق".

وأوضح البيان، أنه "تم القبض عليها وقد دونت اقوالها ابتدائيا وصدقت قضائيا واعترفت بقيامها بالنصب والاحتيال على عدة اشخاص، وتم توقيفها وفق أحكام المادة ( 456 ) من قانون العقوبات العراقي، واحالتها الى المحكمة المختصه لتنال جزاءها العادل".

ودعا قسم العلاقات والإعلام في قيادة الشرطة المواطنين للحذر من "هكذا اساليب يستخدمها اصحاب النفوس الضعيفة الذين يعتاشون على النصب والاحتيال مستغلين حاجة المواطنين لأكمال معاملاتهم".