الاطاحة بارهابيين من خلايا داعش "النائمة" في كركوك

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، الإطاحة بـ"إرهابيين" من خلايا "داعش النائمة" بما يسمى قاطع الحويجة بمحافظة كركوك.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القت القبض على إرهابيين اثنين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك"، مبينة أنهما "مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".

وأوضحت أن "المعتقلين هما ضمن الخلايا النائمة في مايسمى قاطع الفلوجة ولاية كركوك"، مضيفة أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بأنتمائهما لتلك العصابات الإجرامية، وقاما بأيصال معلومات عن تحركات القوات الأمنية لعصابات داعش".

وبينت أن العملية جاءت "استنادا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال تفعيل الجهد الاستخباري ومتابعة المطلوبين من فلول عصابات داعش الارهابي"، مشيرة الى "ايداعهما التوقيف لإستكمال التحقيق ولأتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".