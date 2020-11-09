الاطاحة باربعة عناصر من "جند داعش" في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، يوم الاثنين، القبض على اربعة "ارهابيين" ضمن صفوف تنظيم "داعش" في محافظة نينوى.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارزها "المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى تمكنت من القاء القبض على اربعة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى وفق مذكرات قبض قضائية لمطلوبيتهم وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأوضح أن المعتقلين عملوا ضمن مايسمى ديوان الجند وولاية دجلة تحت كنى وأسماء مختلفة، موضحاً أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

وأشار البيان إلى "ايداعهم التوقيف لإستكمال التحقيق وللأتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، لافتاً إلى أن "العملية تمت وفق توجيهات وزير الداخلية ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي".