الاطاحة باحد اكبر ممولي تجارة المخدرات غربي العراق

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الاثنين، بأن الاستخبارات العسكرية أطاحت بممول كبير لتجارة المخدرات في محافظة الانبار غربي البلاد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنــه "استمراراً لمهامها في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة ، وبعملية نوعية نفذت وفق معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ، اسفرت عن الاطاحة باحد اكبر ممولي تجارة المخدرات في الرطبة بمحافظة الانبار بعد نصب كمين محكم له".

وأوضحت أن المعتقل هو "احد المتهمين الذين استهدفوا قواتنا الامنية سابقا اثناء ملاحقتها لهم، ومن المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٢٨ من قانون مكافحة المخدرات، حيث جرى تسليمه لجهة الطلب.".

واعتقلت القوات العراقية، أمس الاحد، متهمين اثنين بحوزتهما نحو 100 ألف حبة في الانبار أيضاً، وفق بيان للخلية قالت فيه، إن "معلومات استخبارتية دقيقة أفادت بوجود عملية ادخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة الى قضاء القائم من سوريا، وأوضحت أن فريق عمل من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية توجه الى قضاء القائم ونصب كمين محكم وتمكن من اعتقالهما.