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الاطاحة باثنين من "جند الخلافة" في نينوى

Category: أمـن

Date: 2020-11-14T14:36:20+0000
الاطاحة باثنين من "جند الخلافة" في نينوى

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية يوم السبت إلقاء القبض على اثنين من عناصر داعش كانوا ينشطون في "ديوان الجند بدولة الخلافة" إبان سيطرة التنظيم على محافظة نينوى.

وقالت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية شرطة زمار تمكنت من القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية".

وأضافت أنهما "كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند والمعسكرات العامة) خلال فترة سيطرتها على مدينة الموصل (2014-2017).

واضافت انه تم القبض على المجرمين في ناحية ( زمار ) شمال غرب مدينة الموصل بعد ورود معلومات دقيقة، ومن خلال تعاون المواطنين.

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