صور .. الإستيلاء على 70 بالمئة من مخازن داعش في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أعلن مدير عام المديرية العامة للأمن والانضباط في الحشد الشعبي الفريق الركن الحقوقي حسين فالح اللامي، يوم الخميس، عن عملية كبرى نفذها الحشد الشعبي ضد تنظيم داعش في محافظتي صلاح الدين وديالى نتج عنها الاستيلاء على 70 بالمئة من مخازن "الإرهاب" في المنطقة.

وقال الفريق الركن الحقوقي حسين فالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان "هذه العملية النوعية الكبرى التي امتدت لأيام أسفرت عن تحطيم البنى العسكرية للجماعات الإرهابية في محافظة صلاح الدين حيث تم العثور على 68 مخزنا وفي محافظة ديالى 16 مخزنا".