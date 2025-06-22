الاستيلاء على ألغام من موقع جنوبي العراق ونقلها لجهة مجهولة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني رفيع، مساء الأحد، عن نقل ألغام من موقع مخصص لخزن المواد المتفجرة، إلى جهة مجهولة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "جهة متنفذة من أخذ 124 لغماً مع الصواعق التابعة لها بصيغة غير شرعية أو قانونية من موقع مخصص لخزن المواد المتفجرة في منطقة الرميلة الجنوبية ضمن محافظة البصرة".

وأضاف المصدر، أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة والجهة المسؤولة عن عملية السحب"، لافتاً إلى أن"الفرق الجوالة التابعة إلى شركة متعاقدة مع شركة (بي.بي) البريطانية، بوجود كسر في أقفال ساحة خزن المخلفات الحربية غير المنفلقة في موقع الرميلة الجنوبية".