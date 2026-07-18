الاستخبارات "أول زائر".. اعتقال صاحب مركز مساج في النجف بعد افتتاحه مباشرة

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باعتقال صاحب مركز مساج في النجف، بعد افتتاحه مباشرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صاحب المركز، حاول الترويج لمركزه امام مجموعة من الشباب ووعدوه بأن يكونوا أول زبائنه، نظرا لسرية مركزه، حيث يضم فتيات بصفة عاملات".

وأضاف أن "صاحب المركز تفاجئ، بان الشباب الذي اتفقوا معه هم قوة أمنية من الاستخبارات، وتم اعتقاله بعد افتتاح مركز مباشرة، وفقا لأحكام المادة (4) من قانون رقم (15) لسنة 2024 قانون التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988".