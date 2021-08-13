الاستخبارات والأمن يحبطان أكبر عملية لتهريب 30 ألف سيم كارت مخالفة للقانون بكركوك

شفق نيوز/ أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الوطني يوم الجمعة أحباطهما "أكبر" عملية لتهريب 30 ألف سيم كارت مخالفة للقانون والضوابط في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه "بعملية نوعية نفذت استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك - وبالتعاون مع مديرية الامن الوطني في المحافظة تم على اثرها احباط اكبر عملية لتهريب ٣٠٠٠٠ (ثلاثون الف) شريحة سيم كارت تابعة لاحدى شركات الاتصالات قادمة من اربيل لا تحمل اي موافقات او اوراق رسمية.

وأوضح البيان أن صاحب تلك الشرائح يسعى "لاستخدامها بعدة محافظات بقضايا مخالفة للقانون وتشكل تهديداً للامن الوطني".

وتابع البيان أنه "تم نصب كمين محكم للعجلة وصاحبها في سيطرة دارمان بكركوك والقبض عليهما بصحبة المواد المهربة"، مشيرا إلى أنه "جرى بعدها تسليم العجلة وسائقها والمواد الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بها".