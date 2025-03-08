الاستخبارات والأمن العراقية تطيح بإرهابي في صلاح الدين وتجار مخدرات ببغداد والمثنى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن العراقية، يوم السبت، عن الإطاحة بمسؤول التمويل والدعم لتنظيم داعش، في محافظة صلاح الدين، فيما اعتقلت تجار مخدرات في العاصمة بغداد والمثنى.

وقالت المديرية، المرتبطة بوزارة الدفاع العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة الى المديرية، تمكنت من الإطاحة بارهابي خطير في محافظة صلاح الدين، حيث كان يعمل بما يسمى مسؤول التمويل والدعم اللوجستي وعنصر استخباري لدى عناصر داعش الأرهابية".

وأضافت أن "الإرهابي صادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب".

وتابعت المديرية، أنها "تمكنت من اختراق شبكة تجارة وترويج للمواد المخدرة والقبض على أفرادها في إحدى مناطق العاصمة، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة 28 مخدرات، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم وأحالتهم إلى القضاء".

وبينت "كما ألقت مفارز المديرية في المثنى، القبض على اثنين من تجار المواد المخدرة في المحافظة، وذلك بعد استحصال الموافقات القضائية وصدور مذكرات قبض بحقهم".