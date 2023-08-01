الاستخبارات في ديالى تتعقب عجلة مفخخة يقودها ثلاثة أشخاص بينهم امرأة

شفق نيوز/ عممت قيادة عمليات ديالى رسالة، اليوم الثلاثاء، إلى مديريات الأمن والمخابرات ومكافحة الإرهاب في المحافظة رسالة تتضمن معلومات سرية تتعلق بعجلة مفخخة يقودها ثلاثة أشخاص بينهم امرأة.

ووفقا للمعلومات الواردة في الرسالة، فإن العجلة يٌجهل نوعها إلا أنها تحمل لوحات تسجيل محافظة السليمانية.

وتشير المعلومات إلى أن العجلة يقودها ثلاثة أشخاص الأول يُدعى (داود سامر طه البياتي)، من سكنة طوز خورماتو ناحية سليمان بيك، وآخر يُدعى (محمد ثامر طه البياتي)، وامرأة مجهولة الأسم.

وبحسب المعلومات الواردة في الرسالة ان هذه العجلة متجهة من محافظة كركوك إلى ديالى.

بدورها نفت قيادة شرطة ديالى اليوم الثلاثاء ما تضمنته تلك الرسالة العاجلة والفورية.

وأكدت قيادة الشرطة في بيان اليوم، "عدم صحة هذه الأخبار والمعلومات المغلوطة التي يقف وراءها متربصون لا يروق لهم الاستقرار الأمني الذي تعيشه المحافظة بدوافع ومصالح شخصية على حساب أمن وحرية اهالي ديالى"، وفقا للبيان.