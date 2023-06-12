الاستخبارات توقع بـ5 متهمين ابتزوا شركات بغداد وروعوا مواطنيها

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الإثنين، القبض على خمسة متهمين بتهمة الإرهاب (الدكة العشائرية).

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مفارز وكالة الاستخبارات ألقا القبض على خمسة متهمين في العاصمة بغداد يقومون بعمليات الدكة العشائرية وترويع المدنيين الأبرياء وأصحاب الشركات بواسطة القنابل محلية الصنع (مولوتوف) والرمانات اليدوية لغرض ابتزازهم وإثارة الرعب لديهم، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".