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الاستخبارات تنقض على "إرهابي خطير" بداعش في نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-11-15T20:08:44+0000
الاستخبارات تنقض على "إرهابي خطير" بداعش في نينوى

شفق نيوز/ ألقت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة، يوم الاثنين، القبض على "إرهابي خطير" يعمل فيما يسمى بـ"ديوان الجند" بتنظيم داعش في نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رجال المديرية العامة للاستخبارات والأمن انقضّوا على أحد أوكار الإرهابيين، إذ تمكنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية آنفاً، وبعملية نوعية استباقية من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة في منطقة الرشيدية بمحافظة نينوى".

واوضحت أن "الإرهابي يعمل في ما يسمى بـ(ديوان الجند) لدى عصابات داعش الإرهابية، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، وتم القبض عليه بالتنسيق والتعاون مع مديرية مكافحة إرهاب نينوى، وسُلم قانونياً إلى جهة الطلب".

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