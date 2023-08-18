الاستخبارات تلقي القبض على "جزار بغداد": يحول ضحاياه إلى أشلاء ويرميهم بالطمر الصحي

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات في العاصمة بغداد التابعة لوزارة الداخلية، يوم الجمعة، اعتقال شخص أقدم على قتل آخر وتقطيعه إلى أشلاء ورميه بالطمر الصحة.

وذكرت الوزارة في بيان، "تداولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نبأ وقوع جريمة قتل بشعة تضمنت العثور على اشلاء جثة تعود لشخص مجهول الهوية منزوعة الاعضاء ومرمية في احدى مناطق الطمر الصحي في العاصمة بغداد… وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية تشكيل فريق استخباري وفني ترافقه قوة خاصة للتحقيق في ملابسات الحادثة، وبعد اجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم تحديد مكان تواجد القاتل، وبكمين محكم تم القاء القبض عليه وإحالته إلى الجهة التحقيقية المختصة وتم اعترافه ابتدائيًا وقضائيا".

وكان مصدر أمني أفاد في 6 أب الجاري، بالعثور على جثة شخص داخل "كيس نفايات" يبلغ من العمر 19 عاماً ضمن محطة الطمر الصحي في البلديات

واوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، انه "عند الرجوع الى كاميرات المراقبة تبين ان حاوية النفايات التي نقلت الجثة تابعة الى بلدية الرصافة وبعد التحقيق مع صاحب العجلة أفاد بأنه تم نقلها من منطقة النهضة ولم يعلم مافي داخلها".

ووفقاً للمصدر فإن "الجثة بدت عليها اثار خنق ومفتوحة البطن ومسروقة منها الأحشاء والأجزاء التناسلية مع وجود قطعة قماش على رقبته استخدمت للخنق".