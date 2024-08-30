الاستخبارات تقبض على 4 "دواعش" نفذوا هجمات إرهابية في صلاح الدين

شفق نيوز/ ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، القبض على اربعة ارهابيين ينتمون الى تنظيم داعش.

وذكرت الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت بمتابعة ميدانية لهم وإلقاء القبض عليهم وفق مذكرات قبض قضائية اصولية".

وتابع البيان، "لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً بانتمائهم لعصابات داعش ويعملون في ما يسمى ديوان (الحسبة) وقيامهم بعدة هجمات ارهابية في منطقتي النباعي وبيجي ، ونصب سيطرات وهمية وضرب القوات الأمنية في وقت سابق".

واشار الى "تصديق أقوالهم ابتدائياً وقضائياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".