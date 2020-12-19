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الاستخبارات تقبض على منفذ عدة تفجيرات في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-19T07:47:47+0000
الاستخبارات تقبض على منفذ عدة تفجيرات في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات يوم السبت القاء القبض على "إرهابي" نصب وفجر عبوات ناسفة في العاصمة بغداد

وقالت الوكالة في بيان اليوم ان مفارزها تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة حي العامل في بغداد والمطلوب وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لتنظيم داعش لعمله في مايسمى قاطع شمال بغداد.

واضاف البيان انه من خلال التحقيقات الاولية معة اعترف بأنه من المشتركين بعمليات نصب وتفجير العبوات الناسفة في منطقة الغزالية بعامي ٢٠١١و٢٠١٢، واشترك بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين في وقت سابق، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية .

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