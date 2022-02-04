الاستخبارات تفك ملابسات مقتل طفل بانفجار رمانة يدوية وتطيح بالجناة

شفق نيوز/ كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الجمعة، ملابسات حادث تفجير رمانة يدوية على طفل أدت الى مقتله في الحال بالعاصمة بغداد، مؤكدة القبض على الجناة.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد الكشف والمعاينة على محل حادث وفاة احد الاطفال في منطقة النهروان بعد عبثة برمانة يدوية كانت ملقاة بالقرب من سكنهم مما أدى انفجارها إلى وفاته بالحال، تمكنت من فك ملابسات القضية.

وأضافت، أنه "بعد جمع المعلومات والتحري في المنطقة كذلك مراجعة كاميرات المراقبة بغية التعرف على ملابسات الجريمة، وتم تحديد صورة المتهمين اللذين قاما بنقل الرمانة، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم القبض عليهما واعترفا بقيامهما بوضع الرمانة اليدوية امام دار والد المجنى عليه لوجود خلاف بينهما، حيث تم تدوين اقوالهما ابتدائيا وقضايا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

وأفاد مصدر أمني مسؤول اليوم الجمعة بأن طفلاً لقي مصرعه عندما انفجرت قنبلة يدوية عليه أثناء عبثه بها بأطراف العاصمة العراقية بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قنبلة يدوية (رمانة) انفجرت على طفل مواليد العام 2009 مهنته طالب مدرسة لعبثه بها بعد العثور عليها مرمية في الشارع مما أدى إلى مقتله في الحال.

ووفقا للمصدر فإن الحادث وقع ضمن منطقة الدوانم في ناحية النهروان جنوب شرقي بغداد.