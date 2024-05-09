الاستخبارات تفك لغز "غدر الصديق" في بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر في مديرية الاستخبارات، يوم الخميس، عن تفاصيل جريمة قتل "غامضة" في العاصمة بغداد، والقبض على القاتل، وذلك بعد أربعة أيام من وقوع الجريمة.

وأخبر المصدر في استخبارات الرصافة، وكالة شفق نيوز، بأن "المديرية استخبرت بوجود جثة مجهولة الهوية لشاب يبلغ من العمر 30 عاماً، عثر عليها ضمن منطقة بغداد الجديدة، داخل أحد الغرف المهجورة في مشروع سريع قناة الجيش الجزرة الوسطية، وعليها آثار نحر".

وأضاف المصدر: "على الفور جرى تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات بجانب الرصافة، وجمع المعلومات وتكثيف الجهد الاستخباري وبعد مرور أربعة أيام تم التوصل إلى هوية الجاني، وبعد أخذ الموافقات القضائية، تم نصب كمين محكم أسفر عن القاء القبض على القاتل".

وتابع: "بعد التحقيق مع المتهم، اعترف صراحة بقيامه بقتل صديقه ورميه في إحدى الغرف المهجورة ضمن منطقة القناة، وجرى تصديق أقواله قضائيا أمام قاضي التحقيق، وتم إجراء كشف الدلالة والذي جاء مطابقاً لاعترافات المتهم، الذي أحيل إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".