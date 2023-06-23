الاستخبارات تفكك شبكة من المتاجرين بالمواد المخدرة في النجف

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية يوم الجمعة، القبض على شبكة من المتاجرين بالمواد المخدرة وامراة متهمة بالاتجار بالبشر في محافظة النجف.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بكمين محكم تمكنت مفارز الاستخبارات في محافظة النجف وبعد أخذ الموافقات القضائية، القبض وتفكيك شبكة تتألف من (5) متهمين من المتاجرين بالمواد المخدرة".

واشار البيان؛ الى انه "ضبط بحوزتهم مواد مخدرة نوع (كرستال) وادوات تستخدم للتعاطي واسلحة نارية وقد تم توقيفهم وفق المادة القانونية (28) مخدرات".

ولفت البيان الى ان، مفارز وكالة الاستخبارات تمكنت أيضا من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة القانونية (405) شروع بالقتل وكذلك القبض على احد المتهمات والمطلوبة الى مديرية الأمن الوطني في النجف وفق المادة (18) من قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية والتي سلمت الى جهة الطلب اصوليا..