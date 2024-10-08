الاستخبارات تفكك شبكة للإتجار بالبشر تضم 3 نساء شرقي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة للإتجار بالبشر مكونة من رجلان وثلاث نساء، في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد جهد أمني واستخباري متميز ووفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبعد نصب كمين محكم، من إلقاء القبض على خمسة متهمين بينهم ثلاث نساء".

وبينت أن المعتقلين "مطلوبين للقضاء بقضايا الإتجار بالبشر وفق المادة 5 من قانون العقوبات في منطقة (رئاسة العبيدي) شرقي العاصمة بغداد".

وأشارت إلى أن "عملية إلقاء القبض على المتهمين جاءت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ضمن قاطع المسؤولية، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".