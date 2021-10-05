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اعتقال ثالث مسؤول مهم بداعش في الأنبار واحباط تفجيرات ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-10-05T11:00:55+0000
اعتقال ثالث مسؤول مهم بداعش في الأنبار واحباط تفجيرات ببغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع يوم الثلاثاء القاء القبض على المسؤول عن حفر الخنادق والسواتر لداعش الارهابي في القائم بالانبار.

وقالت المديرية في بيان اليوم إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة - احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- وبالتعاون مع قوات برية من لواء المشاة ٢٨ واثر معلومات استخبارية دقيقة القت القبض على احد الارهابيين في قضاء القائم بالانبار.

وأوضح أن المتهم كان مسؤولاًعن حفر الخنادق والسواتر لداعش الارهابي في القضاء من خلال شفل كان يمتلكه .

وكانت المديرية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم بأنها القت القبض على المحقق الخاص لما يسمى السجن العسكري لداعش ،و على ارهابي يشغل منصب المساعد الاول لمدير ما تسمى (الشرطة العسكرية) في القائم في محافظة الأنبار غربي العراق.

كما عمل مسؤولا عن التوابين للمنتسبين والمواطنين .

وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، حسب البيان.

إلى ذلك عثرت قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، على مخبأ يحتوي عبوة ناسفة معدة للتفجير ومواد غذائية ومعدات لداعش في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال الحشد في بيان ان القوة عثرت على المخبأ اثناء عمليات الدهم والتفتيش التي تنفذها منذ الـ13 من آب الماضي.

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