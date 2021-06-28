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الاستخبارات تعلن احباط عملية تفجير ابراج لنقل الطاقة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-06-28T07:14:45+0000
الاستخبارات تعلن احباط عملية تفجير ابراج لنقل الطاقة في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، احباط عملية تفجير ابراج لنقل الطاقة الكهربائية في ديالى.  

وقالت في بيان نقلته خلية الاعلام الامني، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من ابطال عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية كانت معده للتفجير من قبل عصابات داعش الارهابية.

وبحسب البيان، فأن المنطقة وعرة وغير ممسوكة من قبل القوات الامنية، مشيرة إلى استدعاء خبير المتفجرات لغرض تفكيكها.

وأبلغ مصدر محلي في ديالى وكالة شفق نيوز؛ في وقت سابق، بأن مجهولين قاموا بتفجير برجي نقل الطاقة الكهربائية (44-45) في اطراف قرية (داوود السالم في منطقة الهاشميات ) شمال غرب بعقوبة ضمن خط ديالى – شرق بغداد (400 كي في) بعبوات ناسفة ما تسبب بتدمير البرج 44 والحاق اضرار بالبرج 45.

واكد المصدر؛ ان فرق الصيانة - قسم الخطوط والقابلوات باشروا بعمليات إصلاح البرج المتضرر وإعادة نصب برج جديد، مشيرا الى ان الحادث تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من ديالى واطراف بغداد.

 

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