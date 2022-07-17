الاستخبارات تعتقل 17 متهماً بينهم "إرهابيون" في 7 محافظات

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، اعتقال 17 متهماً بينهم "إرهابيون" بعمليات متنوعة في 7 محافظات.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الآلية الثامنة وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وبالتعاون مع لواء المشاة الآلي 31 تم إحباط عملية دخول لارهابيين اثنين من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب وآخر متهم بقضايا فساد مالي تسببت بهدر في المال العام اثناء محاولتهم دخول محافظة كركوك قادمين من احدى المحافظات".

وتابعت "على ضوء ذلك نصب كمين محكم لهم في سيطرة التون كوبري والقاء القبض عليهم حيث جرى تسليم الارهابيين الى جهة الطلب اصوليا، فيما تم تسليم الاخر الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وفي بيان ثانٍ، اشارت الخلية الى ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على 14 مطلوبا بينهم متهمين بتجارة المخدرات والسلاح والتزوير وضبط قطع اثرية وادوية منتهية الصلاحية في محافظات متفرقة.

وقالت في بيان، إن "الوكالة القت القبض على 4 من تجار المخدرات بينهم امرأة في محافظتي كربلاء والنجف وبحوزتهم كميات من مادة الكرستال وادوات التعاطي" واشارت الى "ضبط مذخر يحتوي على ادوية منتهية الصلاحية واخرى غير خاضعة للفحص بلغت كميتها طنين والقبض على صاحب المذخر في محافظة صلاح الدين، كما القت القبض أيضاً على متهم بتزوير العملات بمحافظة ذي قار و3 متهمين وفق المواد القانونية 240 و372 في محافظة بابل".

وتابعت، "كما تم القاء القبض على متهم ومتهمة بحوزتهما قطعة اثرية في محافظة كربلاء،ومتهم اخر بالترويج للحركات الدينية المتطرفة في المحافظة ذاتها، فيما القت القبض على احد تجار السلاح في محافظة ميسان وبحوزته كميات كبيرة من الاسلحة المتنوعة والاعتدة والقبض على متهم بالتهريب الكمركي وبحوزته اسلحة رشاشة في محافظة البصرة".