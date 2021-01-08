الاستخبارات تعتقل إرهابيين اثنين وتضبط عبوات وكدس متفجرات بمحافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الجمعة، عن القبض على ارهابيين اثنين، والاستيلاء على كدس للمتفجرات وعبوات ناسفة بمحافظتي صلاح الدين والانبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الارهابيين تم القبض عليهما، في سيطرة التحدي الواقعة في قضاء الكرمة شرقي محافظة الانبار غرب العراق، موضحة أن "العملية تمت وفق معلومات استخبارية ومتابعة مستمرة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، وبتنفيذ مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة العاشرة التابعة لقوات الجيش العراقي".

وأضافت أن "قواتها تمكنت من الاستيلاء على عدد من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة في قضاء الرمادي مركز المحافظة، بعملية تمت أيضا وفق معلومات استخبارية، وبتنفيذ مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الأول التابع لقيادة عمليات المحافظة".

وبينت، أنه "تم الاستيلاء على 41 عبوة ناسفة على شكل خزان وقود سعة 20 لتر معبأة بمادة السي فور، وذلك في منطقة زنكورة في الرمادي، وتم تدمير هذه المواد موقعيا".

كما أعلنت المديرية عن مداهمة انفاق لتنظيم داعش في جبل الخانوكة والاستيلاء على عبوات ومتفجرات فيها.

وقالت في بيان، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة اشارت لوجود انفاق في جبل الخانوكة والتي تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين وقوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٩١، تمت مداهمة الانفاق في جبال خانوكة بالشرقاط محافظة صلاح الدين حيث تمكنت القوة من ضبط ٣ عبوات ناسفة محلية الصنع، و٢ مسطرة تفجير ، و٢ قنبرة هاون ٦٠ ملم".

وتابعت أن "الجهد الهندسي تكفل بتفجير المواد تحت السيطرة".